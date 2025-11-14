- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 967
利益トレード:
3 389 (56.79%)
損失トレード:
2 578 (43.20%)
ベストトレード:
213.12 USD
最悪のトレード:
-67.00 USD
総利益:
16 683.58 USD (1 190 175 pips)
総損失:
-13 535.96 USD (1 188 911 pips)
最大連続の勝ち:
11 (17.84 USD)
最大連続利益:
386.99 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
97.39%
最大入金額:
2.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
897
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
6.51
長いトレード:
2 891 (48.45%)
短いトレード:
3 076 (51.55%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
4.92 USD
平均損失:
-5.25 USD
最大連続の負け:
6 (-88.61 USD)
最大連続損失:
-183.43 USD (5)
月間成長:
14.62%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.22 USD
最大の:
483.26 USD (3.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.69% (483.26 USD)
エクイティによる:
8.85% (1 119.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|5967
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +213.12 USD
最悪のトレード: -67 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +17.84 USD
最大連続損失: -88.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
7
99%
5 967
56%
97%
1.23
0.53
USD
USD
9%
1:400