Ridan Sandria Wijaya

EA GEN 2

Ridan Sandria Wijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 179
Gewinntrades:
3 518 (56.93%)
Verlusttrades:
2 661 (43.07%)
Bester Trade:
213.12 USD
Schlechtester Trade:
-67.00 USD
Bruttoprofit:
17 414.68 USD (1 237 399 pips)
Bruttoverlust:
-14 107.80 USD (1 237 547 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (17.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.99 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
97.39%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
1048
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
6.84
Long-Positionen:
3 026 (48.97%)
Short-Positionen:
3 153 (51.03%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-88.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.43 USD (5)
Wachstum pro Monat :
16.55%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.22 USD
Maximaler:
483.26 USD (3.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.69% (483.26 USD)
Kapital:
8.85% (1 119.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 6179
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv -148
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +213.12 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.14 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
