Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
489 (71.07%)
Убыточных трейдов:
199 (28.92%)
Лучший трейд:
4.60 USD
Худший трейд:
-4.46 USD
Общая прибыль:
1 817.69 USD (530 506 pips)
Общий убыток:
-875.89 USD (118 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
144 (610.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
610.56 USD (144)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
93.69%
Макс. загрузка депозита:
10.53%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
166 (24.13%)
Коротких трейдов:
522 (75.87%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
3.72 USD
Средний убыток:
-4.40 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-228.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.84 USD (53)
Прирост в месяц:
61.73%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
406.12 USD
Максимальная:
406.12 USD (19.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.68% (404.59 USD)
По эквити:
12.99% (273.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|684
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|945
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|136K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.60 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 144
Макс. серия проигрышей: 53
Макс. прибыль в серии: +610.56 USD
Макс. убыток в серии: -228.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
86%
688
71%
94%
2.07
1.37
USD
USD
20%
1:500