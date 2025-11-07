- 成長
トレード:
688
利益トレード:
489 (71.07%)
損失トレード:
199 (28.92%)
ベストトレード:
4.60 USD
最悪のトレード:
-4.46 USD
総利益:
1 817.69 USD (530 506 pips)
総損失:
-876.46 USD (118 677 pips)
最大連続の勝ち:
144 (610.56 USD)
最大連続利益:
610.56 USD (144)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
93.69%
最大入金額:
10.53%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.32
長いトレード:
166 (24.13%)
短いトレード:
522 (75.87%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
1.37 USD
平均利益:
3.72 USD
平均損失:
-4.40 USD
最大連続の負け:
53 (-228.84 USD)
最大連続損失:
-228.84 USD (53)
月間成長:
61.73%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
406.12 USD
最大の:
406.12 USD (19.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.68% (404.59 USD)
エクイティによる:
12.99% (273.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|684
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|945
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|136K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.60 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 144
最大連続の負け: 53
最大連続利益: +610.56 USD
最大連続損失: -228.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
