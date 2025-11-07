- Crescimento
Negociações:
688
Negociações com lucro:
489 (71.07%)
Negociações com perda:
199 (28.92%)
Melhor negociação:
4.60 USD
Pior negociação:
-4.46 USD
Lucro bruto:
1 817.69 USD (530 506 pips)
Perda bruta:
-876.46 USD (118 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
144 (610.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
610.56 USD (144)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
93.69%
Depósito máximo carregado:
10.53%
Último negócio:
55 minutos atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
166 (24.13%)
Negociações curtas:
522 (75.87%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
3.72 USD
Perda média:
-4.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-228.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-228.84 USD (53)
Crescimento mensal:
61.73%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
406.12 USD
Máximo:
406.12 USD (19.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.68% (404.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.99% (273.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|684
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|945
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|136K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
