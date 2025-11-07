시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid CAD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid CAD

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 89%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
969
이익 거래:
747 (77.08%)
손실 거래:
222 (22.91%)
최고의 거래:
4.60 USD
최악의 거래:
-4.46 USD
총 수익:
2 303.90 USD (598 486 pips)
총 손실:
-963.09 USD (129 529 pips)
연속 최대 이익:
144 (610.56 USD)
연속 최대 이익:
610.56 USD (144)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
93.69%
최대 입금량:
10.53%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
225
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
431 (44.48%)
숏(주식차입매도):
538 (55.52%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
3.08 USD
평균 손실:
-4.34 USD
연속 최대 손실:
53 (-228.84 USD)
연속 최대 손실:
-228.84 USD (53)
월별 성장률:
32.01%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
406.12 USD
최대한의:
406.12 USD (19.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.68% (404.59 USD)
자본금별:
12.99% (273.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD+ 965
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD+ 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD+ 193K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.60 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 144
연속 최대 손실: 53
연속 최대 이익: +610.56 USD
연속 최대 손실: -228.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 17:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 20:29
Share of trading days is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Cryptowanlanid CAD
월별 30 USD
89%
0
0
USD
1.9K
USD
8
63%
969
77%
94%
2.39
1.38
USD
20%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.