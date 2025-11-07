- 자본
- 축소
트레이드:
969
이익 거래:
747 (77.08%)
손실 거래:
222 (22.91%)
최고의 거래:
4.60 USD
최악의 거래:
-4.46 USD
총 수익:
2 303.90 USD (598 486 pips)
총 손실:
-963.09 USD (129 529 pips)
연속 최대 이익:
144 (610.56 USD)
연속 최대 이익:
610.56 USD (144)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
93.69%
최대 입금량:
10.53%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
225
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
431 (44.48%)
숏(주식차입매도):
538 (55.52%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
3.08 USD
평균 손실:
-4.34 USD
연속 최대 손실:
53 (-228.84 USD)
연속 최대 손실:
-228.84 USD (53)
월별 성장률:
32.01%
Algo 트레이딩:
63%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
406.12 USD
최대한의:
406.12 USD (19.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.68% (404.59 USD)
자본금별:
12.99% (273.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|965
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD+
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD+
|193K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.60 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 144
연속 최대 손실: 53
연속 최대 이익: +610.56 USD
연속 최대 손실: -228.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
