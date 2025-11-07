- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
489 (71.07%)
亏损交易:
199 (28.92%)
最好交易:
4.60 USD
最差交易:
-4.46 USD
毛利:
1 817.69 USD (530 506 pips)
毛利亏损:
-876.46 USD (118 677 pips)
最大连续赢利:
144 (610.56 USD)
最大连续盈利:
610.56 USD (144)
夏普比率:
0.30
交易活动:
93.69%
最大入金加载:
10.53%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
61
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.32
长期交易:
166 (24.13%)
短期交易:
522 (75.87%)
利润因子:
2.07
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
3.72 USD
平均损失:
-4.40 USD
最大连续失误:
53 (-228.84 USD)
最大连续亏损:
-228.84 USD (53)
每月增长:
61.73%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
406.12 USD
最大值:
406.12 USD (19.75%)
相对跌幅:
结余:
19.68% (404.59 USD)
净值:
12.99% (273.22 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
USDCAD+
684
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
USDCAD+
945
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
USDCAD+
136K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.60 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 144
最大连续失误: 53
最大连续盈利: +610.56 USD
最大连续亏损: -228.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
