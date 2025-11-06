СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Apex EA M5
Botond Ratonyi

Apex EA M5

Botond Ratonyi
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
25 (45.45%)
Убыточных трейдов:
30 (54.55%)
Лучший трейд:
14.32 EUR
Худший трейд:
-4.21 EUR
Общая прибыль:
70.57 EUR (7 935 pips)
Общий убыток:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
20.20 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
36.82%
Макс. загрузка депозита:
57.04%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
39 (70.91%)
Коротких трейдов:
16 (29.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.16 EUR
Средняя прибыль:
2.82 EUR
Средний убыток:
-2.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-13.96 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.27 EUR
Максимальная:
17.27 EUR (8.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.63% (17.27 EUR)
По эквити:
2.70% (5.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 22
NZDUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 5
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 14
NZDUSD -12
USDJPY 0
USDCAD 0
USDCHF 11
EURUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 605
NZDUSD -1.2K
USDJPY 18
USDCAD -102
USDCHF 1.1K
EURUSD -333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.32 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.87 EUR
Макс. убыток в серии: -13.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 19:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
