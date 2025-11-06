- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
25 (45.45%)
Убыточных трейдов:
30 (54.55%)
Лучший трейд:
14.32 EUR
Худший трейд:
-4.21 EUR
Общая прибыль:
70.57 EUR (7 935 pips)
Общий убыток:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
20.20 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
36.82%
Макс. загрузка депозита:
57.04%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
39 (70.91%)
Коротких трейдов:
16 (29.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.16 EUR
Средняя прибыль:
2.82 EUR
Средний убыток:
-2.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-13.96 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.27 EUR
Максимальная:
17.27 EUR (8.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.63% (17.27 EUR)
По эквити:
2.70% (5.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.32 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.87 EUR
Макс. убыток в серии: -13.96 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
Нет отзывов
