Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
25 (45.45%)
Verlusttrades:
30 (54.55%)
Bester Trade:
14.32 EUR
Schlechtester Trade:
-4.21 EUR
Bruttoprofit:
70.57 EUR (7 935 pips)
Bruttoverlust:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (10.87 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.20 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
36.82%
Max deposit load:
57.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
39 (70.91%)
Short-Positionen:
16 (29.09%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.82 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.06 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-13.96 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.96 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.27 EUR
Maximaler:
17.27 EUR (8.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.63% (17.27 EUR)
Kapital:
2.70% (5.83 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Bester Trade: +14.32 EUR
Schlechtester Trade: -4 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.87 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.96 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillEU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
209
EUR
EUR
7
98%
55
45%
37%
1.14
0.16
EUR
EUR
9%
1:30