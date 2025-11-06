シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Apex EA M5
Botond Ratonyi

Apex EA M5

Botond Ratonyi
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
25 (45.45%)
損失トレード:
30 (54.55%)
ベストトレード:
14.32 EUR
最悪のトレード:
-4.21 EUR
総利益:
70.57 EUR (7 935 pips)
総損失:
-61.79 EUR (7 847 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.87 EUR)
最大連続利益:
20.20 EUR (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
36.82%
最大入金額:
57.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
39 (70.91%)
短いトレード:
16 (29.09%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.16 EUR
平均利益:
2.82 EUR
平均損失:
-2.06 EUR
最大連続の負け:
5 (-13.96 EUR)
最大連続損失:
-13.96 EUR (5)
月間成長:
3.21%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.27 EUR
最大の:
17.27 EUR (8.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.63% (17.27 EUR)
エクイティによる:
2.70% (5.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 22
NZDUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 5
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 14
NZDUSD -12
USDJPY 0
USDCAD 0
USDCHF 11
EURUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 605
NZDUSD -1.2K
USDJPY 18
USDCAD -102
USDCHF 1.1K
EURUSD -333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.32 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +10.87 EUR
最大連続損失: -13.96 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillEU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
レビューなし
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 19:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Apex EA M5
30 USD/月
4%
0
0
USD
209
EUR
7
98%
55
45%
37%
1.14
0.16
EUR
9%
1:30
コピー

