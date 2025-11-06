- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
25 (45.45%)
損失トレード:
30 (54.55%)
ベストトレード:
14.32 EUR
最悪のトレード:
-4.21 EUR
総利益:
70.57 EUR (7 935 pips)
総損失:
-61.79 EUR (7 847 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.87 EUR)
最大連続利益:
20.20 EUR (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
36.82%
最大入金額:
57.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
39 (70.91%)
短いトレード:
16 (29.09%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.16 EUR
平均利益:
2.82 EUR
平均損失:
-2.06 EUR
最大連続の負け:
5 (-13.96 EUR)
最大連続損失:
-13.96 EUR (5)
月間成長:
3.21%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.27 EUR
最大の:
17.27 EUR (8.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.63% (17.27 EUR)
エクイティによる:
2.70% (5.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.32 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +10.87 EUR
最大連続損失: -13.96 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillEU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
209
EUR
EUR
7
98%
55
45%
37%
1.14
0.16
EUR
EUR
9%
1:30