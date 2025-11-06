- Crescimento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
25 (45.45%)
Negociações com perda:
30 (54.55%)
Melhor negociação:
14.32 EUR
Pior negociação:
-4.21 EUR
Lucro bruto:
70.57 EUR (7 935 pips)
Perda bruta:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
20.20 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
36.82%
Depósito máximo carregado:
57.04%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
39 (70.91%)
Negociações curtas:
16 (29.09%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.16 EUR
Lucro médio:
2.82 EUR
Perda média:
-2.06 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-13.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-13.96 EUR (5)
Crescimento mensal:
3.21%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.27 EUR
Máximo:
17.27 EUR (8.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.63% (17.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (5.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.32 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +10.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -13.96 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillEU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
