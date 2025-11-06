SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Apex EA M5
Botond Ratonyi

Apex EA M5

Botond Ratonyi
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
25 (45.45%)
Negociações com perda:
30 (54.55%)
Melhor negociação:
14.32 EUR
Pior negociação:
-4.21 EUR
Lucro bruto:
70.57 EUR (7 935 pips)
Perda bruta:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
20.20 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
36.82%
Depósito máximo carregado:
57.04%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
39 (70.91%)
Negociações curtas:
16 (29.09%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.16 EUR
Lucro médio:
2.82 EUR
Perda média:
-2.06 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-13.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-13.96 EUR (5)
Crescimento mensal:
3.21%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.27 EUR
Máximo:
17.27 EUR (8.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.63% (17.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (5.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 22
NZDUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 5
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 14
NZDUSD -12
USDJPY 0
USDCAD 0
USDCHF 11
EURUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 605
NZDUSD -1.2K
USDJPY 18
USDCAD -102
USDCHF 1.1K
EURUSD -333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.32 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +10.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -13.96 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillEU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 19:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
