信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Apex EA M5
Botond Ratonyi

Apex EA M5

Botond Ratonyi
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
55
盈利交易:
25 (45.45%)
亏损交易:
30 (54.55%)
最好交易:
14.32 EUR
最差交易:
-4.21 EUR
毛利:
70.57 EUR (7 935 pips)
毛利亏损:
-61.79 EUR (7 847 pips)
最大连续赢利:
5 (10.87 EUR)
最大连续盈利:
20.20 EUR (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
36.82%
最大入金加载:
57.04%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.51
长期交易:
39 (70.91%)
短期交易:
16 (29.09%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.16 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-2.06 EUR
最大连续失误:
5 (-13.96 EUR)
最大连续亏损:
-13.96 EUR (5)
每月增长:
3.21%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
17.27 EUR
最大值:
17.27 EUR (8.63%)
相对跌幅:
结余:
8.63% (17.27 EUR)
净值:
2.70% (5.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 22
NZDUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 5
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 14
NZDUSD -12
USDJPY 0
USDCAD 0
USDCHF 11
EURUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 605
NZDUSD -1.2K
USDJPY 18
USDCAD -102
USDCHF 1.1K
EURUSD -333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.32 EUR
最差交易: -4 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.87 EUR
最大连续亏损: -13.96 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillEU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 19:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Apex EA M5
每月30 USD
4%
0
0
USD
209
EUR
7
98%
55
45%
37%
1.14
0.16
EUR
9%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载