- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
25 (45.45%)
亏损交易:
30 (54.55%)
最好交易:
14.32 EUR
最差交易:
-4.21 EUR
毛利:
70.57 EUR (7 935 pips)
毛利亏损:
-61.79 EUR (7 847 pips)
最大连续赢利:
5 (10.87 EUR)
最大连续盈利:
20.20 EUR (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
36.82%
最大入金加载:
57.04%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.51
长期交易:
39 (70.91%)
短期交易:
16 (29.09%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.16 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-2.06 EUR
最大连续失误:
5 (-13.96 EUR)
最大连续亏损:
-13.96 EUR (5)
每月增长:
3.21%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
17.27 EUR
最大值:
17.27 EUR (8.63%)
相对跌幅:
结余:
8.63% (17.27 EUR)
净值:
2.70% (5.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.32 EUR
最差交易: -4 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.87 EUR
最大连续亏损: -13.96 EUR
