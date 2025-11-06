- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
25 (45.45%)
Transacciones Irrentables:
30 (54.55%)
Mejor transacción:
14.32 EUR
Peor transacción:
-4.21 EUR
Beneficio Bruto:
70.57 EUR (7 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.87 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
20.20 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
36.82%
Carga máxima del depósito:
57.04%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
39 (70.91%)
Transacciones Cortas:
16 (29.09%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.16 EUR
Beneficio medio:
2.82 EUR
Pérdidas medias:
-2.06 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.96 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.96 EUR (5)
Crecimiento al mes:
3.21%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.27 EUR
Máxima:
17.27 EUR (8.63%)
Reducción relativa:
De balance:
8.63% (17.27 EUR)
De fondos:
2.70% (5.83 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|-12
|USDJPY
|0
|USDCAD
|0
|USDCHF
|11
|EURUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|605
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|18
|USDCAD
|-102
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-333
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.32 EUR
Peor transacción: -4 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.87 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -13.96 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillEU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
