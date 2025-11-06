SeñalesSecciones
Botond Ratonyi

Apex EA M5

Botond Ratonyi
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
TickmillEU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
25 (45.45%)
Transacciones Irrentables:
30 (54.55%)
Mejor transacción:
14.32 EUR
Peor transacción:
-4.21 EUR
Beneficio Bruto:
70.57 EUR (7 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.79 EUR (7 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.87 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
20.20 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
36.82%
Carga máxima del depósito:
57.04%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
39 (70.91%)
Transacciones Cortas:
16 (29.09%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.16 EUR
Beneficio medio:
2.82 EUR
Pérdidas medias:
-2.06 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.96 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.96 EUR (5)
Crecimiento al mes:
3.21%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.27 EUR
Máxima:
17.27 EUR (8.63%)
Reducción relativa:
De balance:
8.63% (17.27 EUR)
De fondos:
2.70% (5.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 22
NZDUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 5
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 14
NZDUSD -12
USDJPY 0
USDCAD 0
USDCHF 11
EURUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 605
NZDUSD -1.2K
USDJPY 18
USDCAD -102
USDCHF 1.1K
EURUSD -333
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.32 EUR
Peor transacción: -4 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.87 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -13.96 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillEU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 19:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
