Arief Budiman

TheIndependentTrader

Arief Budiman
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 115%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
59 (98.33%)
Убыточных трейдов:
1 (1.67%)
Лучший трейд:
175.20 USD
Худший трейд:
-151.50 USD
Общая прибыль:
1 721.30 USD (11 128 pips)
Общий убыток:
-151.50 USD (1 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (1 621.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 621.70 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
1.40%
Макс. загрузка депозита:
3.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
10.36
Длинных трейдов:
41 (68.33%)
Коротких трейдов:
19 (31.67%)
Профит фактор:
11.36
Мат. ожидание:
26.16 USD
Средняя прибыль:
29.17 USD
Средний убыток:
-151.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-151.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.50 USD (1)
Прирост в месяц:
19.69%
Годовой прогноз:
238.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.90 USD
Максимальная:
151.50 USD (4.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.04% (151.50 USD)
По эквити:
4.82% (126.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.20 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 621.70 USD
Макс. убыток в серии: -151.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

🔶 EA Specialist on Gold (XAU/USD) 
 
I am a developer and algorithmic trader focused on automated trading in XAU/USD (Gold) using a data-driven strategy that has been thoroughly tested across various market conditions. 
 
💡 The Expert Advisor (EA) has been backtested over 15 years of historical data, covering different market phases — from high volatility to range-bound periods. 
 
🧠 Strategy Overview: 
 • Breakout entries 
 • Strict risk management (fixed SL and TP) 
 • Dynamic trailing stop for profit protection 
 • No martingale, grid, or averaging methods 
 
📊 Real & Transparent Performance 
All trading activities are executed on a real account, fully verified on the MQL5 platform. The trading results reflect actual performance without any data manipulation. 
 
⚙️ Key Advantages: 
 • Optimized specifically for Gold (XAU/USD) 
 • Designed for long-term market adaptability 
 • Controlled drawdown and consistent logic 
 • Emotion-free automated decision-making 
 
🚀 Mission: 
To provide a transparent and data-verified trading signal that allows investors to benefit from algorithmic trading without managing manual trades. 
 
📩 Feel free to contact me for more details about the EA’s logic, backtest reports, or live performance verification. 
 
Note : I’ve tested several brokers, both through backtesting and forward testing, and this is the only broker where the forward results consistently match the backtest data. 
Broker i use 👇👇👇 (MRG Maxrich)

 
You are free to try any broker you prefer, but I strongly recommend registering through my affiliate link and using the same broker I use to ensure your results are as close as possible to mine. 
 
 
📊 You can check My Other Portfolio on My Tiktok Account @TheIndependentTrader or klik my website 
Нет отзывов
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
