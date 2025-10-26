СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ronin USDJPY only
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin USDJPY only

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
25 (60.97%)
Убыточных трейдов:
16 (39.02%)
Лучший трейд:
5.46 USD
Худший трейд:
-3.32 USD
Общая прибыль:
58.17 USD (8 596 pips)
Общий убыток:
-32.65 USD (4 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (12.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.26 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
34.88%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
20 (48.78%)
Коротких трейдов:
21 (51.22%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-2.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.05 USD (4)
Прирост в месяц:
18.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.45 USD
Максимальная:
8.23 USD (8.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.06% (8.20 USD)
По эквити:
2.46% (2.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY+ 26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY+ 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.46 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.26 USD
Макс. убыток в серии: -8.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Цель этого живого сигнала MT5 — показать эффективность моего советника (EA) в реальных рыночных условиях.
Нет отзывов
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 12:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
