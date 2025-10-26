- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
25 (60.97%)
亏损交易:
16 (39.02%)
最好交易:
5.46 USD
最差交易:
-3.32 USD
毛利:
58.17 USD (8 596 pips)
毛利亏损:
-32.65 USD (4 161 pips)
最大连续赢利:
7 (12.26 USD)
最大连续盈利:
12.26 USD (7)
夏普比率:
0.27
交易活动:
34.88%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.10
长期交易:
20 (48.78%)
短期交易:
21 (51.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
2.33 USD
平均损失:
-2.04 USD
最大连续失误:
4 (-8.05 USD)
最大连续亏损:
-8.05 USD (4)
每月增长:
18.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.45 USD
最大值:
8.23 USD (8.09%)
相对跌幅:
结余:
8.06% (8.20 USD)
净值:
2.46% (2.36 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.46 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.26 USD
最大连续亏损: -8.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
此 MT5 实时信号的目的是展示我的智能交易系统（EA）在真实市场条件下的表现。
没有评论
