信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ronin USDJPY only
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin USDJPY only

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 26%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
25 (60.97%)
亏损交易:
16 (39.02%)
最好交易:
5.46 USD
最差交易:
-3.32 USD
毛利:
58.17 USD (8 596 pips)
毛利亏损:
-32.65 USD (4 161 pips)
最大连续赢利:
7 (12.26 USD)
最大连续盈利:
12.26 USD (7)
夏普比率:
0.27
交易活动:
34.88%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.10
长期交易:
20 (48.78%)
短期交易:
21 (51.22%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
2.33 USD
平均损失:
-2.04 USD
最大连续失误:
4 (-8.05 USD)
最大连续亏损:
-8.05 USD (4)
每月增长:
18.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.45 USD
最大值:
8.23 USD (8.09%)
相对跌幅:
结余:
8.06% (8.20 USD)
净值:
2.46% (2.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY+ 26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY+ 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.46 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.26 USD
最大连续亏损: -8.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

此 MT5 实时信号的目的是展示我的智能交易系统（EA）在真实市场条件下的表现。
没有评论
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 12:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ronin USDJPY only
每月30 USD
26%
0
0
USD
126
USD
9
100%
41
60%
35%
1.78
0.62
USD
8%
1:500
