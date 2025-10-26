- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
27 (56.25%)
손실 거래:
21 (43.75%)
최고의 거래:
5.52 USD
최악의 거래:
-3.32 USD
총 수익:
64.33 USD (8 993 pips)
총 손실:
-43.45 USD (5 612 pips)
연속 최대 이익:
7 (12.26 USD)
연속 최대 이익:
12.26 USD (7)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
33.51%
최대 입금량:
4.98%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
23 (47.92%)
숏(주식차입매도):
25 (52.08%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
2.38 USD
평균 손실:
-2.07 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.05 USD)
연속 최대 손실:
-8.05 USD (4)
월별 성장률:
2.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.45 USD
최대한의:
9.62 USD (7.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.06% (8.20 USD)
자본금별:
2.46% (2.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY+
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY+
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.52 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.26 USD
연속 최대 손실: -8.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
이 MT5 실시간 신호의 목적은 제 EA의 실제 시장 조건에서의 성능을 보여주는 것입니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
21%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
11
100%
48
56%
34%
1.48
0.44
USD
USD
8%
1:500