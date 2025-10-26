SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ronin USDJPY only
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin USDJPY only

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
25 (59.52%)
Negociações com perda:
17 (40.48%)
Melhor negociação:
5.46 USD
Pior negociação:
-3.32 USD
Lucro bruto:
58.17 USD (8 596 pips)
Perda bruta:
-35.00 USD (4 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (12.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.26 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
33.51%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.82
Negociações longas:
20 (47.62%)
Negociações curtas:
22 (52.38%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
2.33 USD
Perda média:
-2.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.05 USD (4)
Crescimento mensal:
13.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.45 USD
Máximo:
8.23 USD (8.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.06% (8.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (2.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY+ 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY+ 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY+ 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.46 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.26 USD
Máxima perda consecutiva: -8.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

O objetivo deste sinal ao vivo do MT5 é mostrar o desempenho do meu EA em condições reais de mercado.
Sem comentários
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 12:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ronin USDJPY only
30 USD por mês
23%
0
0
USD
123
USD
9
100%
42
59%
34%
1.66
0.55
USD
8%
1:500
Copiar

