トレード:
42
利益トレード:
25 (59.52%)
損失トレード:
17 (40.48%)
ベストトレード:
5.46 USD
最悪のトレード:
-3.32 USD
総利益:
58.17 USD (8 596 pips)
総損失:
-35.00 USD (4 519 pips)
最大連続の勝ち:
7 (12.26 USD)
最大連続利益:
12.26 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
33.51%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
20 (47.62%)
短いトレード:
22 (52.38%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.55 USD
平均利益:
2.33 USD
平均損失:
-2.06 USD
最大連続の負け:
4 (-8.05 USD)
最大連続損失:
-8.05 USD (4)
月間成長:
13.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.45 USD
最大の:
8.23 USD (8.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.06% (8.20 USD)
エクイティによる:
2.46% (2.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY+
|23
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY+
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.46 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.26 USD
最大連続損失: -8.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
このMT5ライブシグナルの目的は、私のEAが実際の市場環境でどのように機能するかを示すことです。
