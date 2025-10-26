シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ronin USDJPY only
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin USDJPY only

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
25 (59.52%)
損失トレード:
17 (40.48%)
ベストトレード:
5.46 USD
最悪のトレード:
-3.32 USD
総利益:
58.17 USD (8 596 pips)
総損失:
-35.00 USD (4 519 pips)
最大連続の勝ち:
7 (12.26 USD)
最大連続利益:
12.26 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
33.51%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
20 (47.62%)
短いトレード:
22 (52.38%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.55 USD
平均利益:
2.33 USD
平均損失:
-2.06 USD
最大連続の負け:
4 (-8.05 USD)
最大連続損失:
-8.05 USD (4)
月間成長:
13.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.45 USD
最大の:
8.23 USD (8.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.06% (8.20 USD)
エクイティによる:
2.46% (2.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY+ 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY+ 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY+ 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.46 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.26 USD
最大連続損失: -8.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

このMT5ライブシグナルの目的は、私のEAが実際の市場環境でどのように機能するかを示すことです。
レビューなし
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 12:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
