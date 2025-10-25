СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DGO CAPITAL 2
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 2

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
17 (60.71%)
Убыточных трейдов:
11 (39.29%)
Лучший трейд:
13.16 USD
Худший трейд:
-6.38 USD
Общая прибыль:
115.20 USD (10 364 pips)
Общий убыток:
-41.23 USD (2 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.34 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
1.07%
Макс. загрузка депозита:
16.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
13 (46.43%)
Коротких трейдов:
15 (53.57%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
6.78 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.19 USD (3)
Прирост в месяц:
11.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.03 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (22.03 USD)
По эквити:
0.69% (3.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 25
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 74
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 7.4K
EURUSD 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.16 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +44.34 USD
Макс. убыток в серии: -12.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
ICTrading-MT5-4
2.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
Share of trading days is too low
2025.10.31 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 14:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.25 18:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 18:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DGO CAPITAL 2
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
592
USD
8
100%
28
60%
1%
2.79
2.64
USD
4%
1:200
Копировать

