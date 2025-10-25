- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
17 (60.71%)
Убыточных трейдов:
11 (39.29%)
Лучший трейд:
13.16 USD
Худший трейд:
-6.38 USD
Общая прибыль:
115.20 USD (10 364 pips)
Общий убыток:
-41.23 USD (2 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.34 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
1.07%
Макс. загрузка депозита:
16.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
13 (46.43%)
Коротких трейдов:
15 (53.57%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
6.78 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.19 USD (3)
Прирост в месяц:
11.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.03 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (22.03 USD)
По эквити:
0.69% (3.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|74
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|7.4K
|EURUSD
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.16 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +44.34 USD
Макс. убыток в серии: -12.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
Нет отзывов
