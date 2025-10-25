- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
21 (61.76%)
손실 거래:
13 (38.24%)
최고의 거래:
13.16 USD
최악의 거래:
-6.40 USD
총 수익:
146.78 USD (12 227 pips)
총 손실:
-54.09 USD (3 541 pips)
연속 최대 이익:
9 (75.26 USD)
연속 최대 이익:
75.26 USD (9)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
2.11%
최대 입금량:
16.47%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.21
롱(주식매수):
15 (44.12%)
숏(주식차입매도):
19 (55.88%)
수익 요인:
2.71
기대수익:
2.73 USD
평균 이익:
6.99 USD
평균 손실:
-4.16 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.70 USD)
연속 최대 손실:
-15.19 USD (3)
월별 성장률:
15.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.03 USD (4.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.16% (22.03 USD)
자본금별:
0.70% (4.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|30
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|92
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|8.6K
|EURUSD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.16 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +75.26 USD
연속 최대 손실: -12.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
629
USD
USD
10
100%
34
61%
2%
2.71
2.73
USD
USD
4%
1:200