- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
17 (60.71%)
亏损交易:
11 (39.29%)
最好交易:
13.16 USD
最差交易:
-6.38 USD
毛利:
115.20 USD (10 364 pips)
毛利亏损:
-41.23 USD (2 919 pips)
最大连续赢利:
6 (44.34 USD)
最大连续盈利:
44.34 USD (6)
夏普比率:
0.50
交易活动:
1.07%
最大入金加载:
16.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.36
长期交易:
13 (46.43%)
短期交易:
15 (53.57%)
利润因子:
2.79
预期回报:
2.64 USD
平均利润:
6.78 USD
平均损失:
-3.75 USD
最大连续失误:
4 (-12.70 USD)
最大连续亏损:
-15.19 USD (3)
每月增长:
11.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.03 USD (4.16%)
相对跌幅:
结余:
4.16% (22.03 USD)
净值:
0.69% (3.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|74
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|7.4K
|EURUSD
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.16 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +44.34 USD
最大连续亏损: -12.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
