- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
17 (60.71%)
損失トレード:
11 (39.29%)
ベストトレード:
13.16 USD
最悪のトレード:
-6.38 USD
総利益:
115.20 USD (10 364 pips)
総損失:
-41.23 USD (2 919 pips)
最大連続の勝ち:
6 (44.34 USD)
最大連続利益:
44.34 USD (6)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
1.07%
最大入金額:
16.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
3.36
長いトレード:
13 (46.43%)
短いトレード:
15 (53.57%)
プロフィットファクター:
2.79
期待されたペイオフ:
2.64 USD
平均利益:
6.78 USD
平均損失:
-3.75 USD
最大連続の負け:
4 (-12.70 USD)
最大連続損失:
-15.19 USD (3)
月間成長:
11.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.03 USD (4.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.16% (22.03 USD)
エクイティによる:
0.69% (3.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|74
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|7.4K
|EURUSD
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.16 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +44.34 USD
最大連続損失: -12.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
592
USD
USD
8
100%
28
60%
1%
2.79
2.64
USD
USD
4%
1:200