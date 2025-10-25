- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
17 (60.71%)
Negociações com perda:
11 (39.29%)
Melhor negociação:
13.16 USD
Pior negociação:
-6.38 USD
Lucro bruto:
115.20 USD (10 364 pips)
Perda bruta:
-41.23 USD (2 919 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (44.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
1.07%
Depósito máximo carregado:
16.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
3.36
Negociações longas:
13 (46.43%)
Negociações curtas:
15 (53.57%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
6.78 USD
Perda média:
-3.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.19 USD (3)
Crescimento mensal:
11.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.03 USD (4.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (22.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.69% (3.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|74
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|7.4K
|EURUSD
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.16 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +44.34 USD
Máxima perda consecutiva: -12.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
39 mais ...
