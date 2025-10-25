SinaisSeções
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO CAPITAL 2

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
17 (60.71%)
Negociações com perda:
11 (39.29%)
Melhor negociação:
13.16 USD
Pior negociação:
-6.38 USD
Lucro bruto:
115.20 USD (10 364 pips)
Perda bruta:
-41.23 USD (2 919 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (44.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
1.07%
Depósito máximo carregado:
16.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
3.36
Negociações longas:
13 (46.43%)
Negociações curtas:
15 (53.57%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
6.78 USD
Perda média:
-3.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.19 USD (3)
Crescimento mensal:
11.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.03 USD (4.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (22.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.69% (3.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 25
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 74
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 7.4K
EURUSD 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.16 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +44.34 USD
Máxima perda consecutiva: -12.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
ICTrading-MT5-4
2.00 × 1
39 mais ...
Sem comentários
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
Share of trading days is too low
2025.10.31 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 14:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 14:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.25 18:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 18:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DGO CAPITAL 2
30 USD por mês
15%
0
0
USD
592
USD
8
100%
28
60%
1%
2.79
2.64
USD
4%
1:200
Copiar

