Bruno Angelo Gerace

Indexor

Bruno Angelo Gerace
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
28.35 AUD
Худший трейд:
-18.01 AUD
Общая прибыль:
142.64 AUD (7 407 pips)
Общий убыток:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (45.81 AUD)
Макс. прибыль в серии:
45.81 AUD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
12 (63.16%)
Коротких трейдов:
7 (36.84%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
3.50 AUD
Средняя прибыль:
11.89 AUD
Средний убыток:
-10.87 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.59 AUD)
Макс. убыток в серии:
-34.04 AUD (2)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
34.04 AUD (3.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.83% (34.04 AUD)
По эквити:
18.06% (554.33 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUS200 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUS200 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUS200 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.35 AUD
Худший трейд: -18 AUD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.81 AUD
Макс. убыток в серии: -11.59 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
10.41 × 22
Only Index.

Not trade too often.

Min account should be 5k, more is better.

Нет отзывов
2025.12.12 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 04:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Indexor
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
4.1K
AUD
10
0%
19
63%
100%
1.87
3.50
AUD
18%
1:500
