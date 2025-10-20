- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
28.35 AUD
Худший трейд:
-18.01 AUD
Общая прибыль:
142.64 AUD (7 407 pips)
Общий убыток:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (45.81 AUD)
Макс. прибыль в серии:
45.81 AUD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
12 (63.16%)
Коротких трейдов:
7 (36.84%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
3.50 AUD
Средняя прибыль:
11.89 AUD
Средний убыток:
-10.87 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.59 AUD)
Макс. убыток в серии:
-34.04 AUD (2)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
34.04 AUD (3.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.83% (34.04 AUD)
По эквити:
18.06% (554.33 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUS200
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUS200
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUS200
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.35 AUD
Худший трейд: -18 AUD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.81 AUD
Макс. убыток в серии: -11.59 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|10.41 × 22
Only Index.
Not trade too often.
Min account should be 5k, more is better.
Нет отзывов
