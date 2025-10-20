- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
28.35 AUD
最差交易:
-18.01 AUD
毛利:
142.64 AUD (7 407 pips)
毛利亏损:
-76.10 AUD (3 873 pips)
最大连续赢利:
5 (45.81 AUD)
最大连续盈利:
45.81 AUD (5)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.95
长期交易:
12 (63.16%)
短期交易:
7 (36.84%)
利润因子:
1.87
预期回报:
3.50 AUD
平均利润:
11.89 AUD
平均损失:
-10.87 AUD
最大连续失误:
3 (-11.59 AUD)
最大连续亏损:
-34.04 AUD (2)
每月增长:
0.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
34.04 AUD (3.19%)
相对跌幅:
结余:
0.83% (34.04 AUD)
净值:
18.06% (554.33 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUS200
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUS200
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUS200
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.35 AUD
最差交易: -18 AUD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.81 AUD
最大连续亏损: -11.59 AUD
Only Index.
Not trade too often.
Min account should be 5k, more is better.
