SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Indexor
Bruno Angelo Gerace

Indexor

Bruno Angelo Gerace
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
12 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (36.84%)
Mejor transacción:
28.35 AUD
Peor transacción:
-18.01 AUD
Beneficio Bruto:
142.64 AUD (7 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (45.81 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.81 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.34%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
12 (63.16%)
Transacciones Cortas:
7 (36.84%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
3.50 AUD
Beneficio medio:
11.89 AUD
Pérdidas medias:
-10.87 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.59 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.04 AUD (2)
Crecimiento al mes:
0.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
34.04 AUD (3.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.83% (34.04 AUD)
De fondos:
18.06% (554.33 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUS200 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUS200 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUS200 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.35 AUD
Peor transacción: -18 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +45.81 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.59 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
10.41 × 22
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Only Index.

Not trade too often.

Min account should be 5k, more is better.

No hay comentarios
2025.12.12 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 04:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Indexor
30 USD al mes
4%
0
0
USD
4.1K
AUD
10
0%
19
63%
100%
1.87
3.50
AUD
18%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.