- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
12 (63.15%)
損失トレード:
7 (36.84%)
ベストトレード:
28.35 AUD
最悪のトレード:
-18.01 AUD
総利益:
142.64 AUD (7 407 pips)
総損失:
-76.10 AUD (3 873 pips)
最大連続の勝ち:
5 (45.81 AUD)
最大連続利益:
45.81 AUD (5)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.34%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
3.50 AUD
平均利益:
11.89 AUD
平均損失:
-10.87 AUD
最大連続の負け:
3 (-11.59 AUD)
最大連続損失:
-34.04 AUD (2)
月間成長:
0.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
34.04 AUD (3.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.83% (34.04 AUD)
エクイティによる:
18.06% (554.33 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUS200
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUS200
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUS200
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.35 AUD
最悪のトレード: -18 AUD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.81 AUD
最大連続損失: -11.59 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|10.41 × 22
Only Index.
Not trade too often.
Min account should be 5k, more is better.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
4.1K
AUD
AUD
10
0%
19
63%
100%
1.87
3.50
AUD
AUD
18%
1:500