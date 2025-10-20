SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Indexor
Bruno Angelo Gerace

Indexor

Bruno Angelo Gerace
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
12 (63.15%)
Verlusttrades:
7 (36.84%)
Bester Trade:
28.35 AUD
Schlechtester Trade:
-18.01 AUD
Bruttoprofit:
142.64 AUD (7 407 pips)
Bruttoverlust:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (45.81 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.81 AUD (5)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.34%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
12 (63.16%)
Short-Positionen:
7 (36.84%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
3.50 AUD
Durchschnittlicher Profit:
11.89 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.87 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-11.59 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.04 AUD (2)
Wachstum pro Monat :
0.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
34.04 AUD (3.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.83% (34.04 AUD)
Kapital:
18.06% (554.33 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUS200 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUS200 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUS200 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.35 AUD
Schlechtester Trade: -18 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.81 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.59 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
10.41 × 22
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Only Index.

Not trade too often.

Min account should be 5k, more is better.

Keine Bewertungen
2025.12.12 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 04:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Indexor
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
4.1K
AUD
10
0%
19
63%
100%
1.87
3.50
AUD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.