Bruno Angelo Gerace

Indexor

Bruno Angelo Gerace
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
12 (63.15%)
Negociações com perda:
7 (36.84%)
Melhor negociação:
28.35 AUD
Pior negociação:
-18.01 AUD
Lucro bruto:
142.64 AUD (7 407 pips)
Perda bruta:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (45.81 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
45.81 AUD (5)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.95
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
3.50 AUD
Lucro médio:
11.89 AUD
Perda média:
-10.87 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.59 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-34.04 AUD (2)
Crescimento mensal:
0.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
34.04 AUD (3.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (34.04 AUD)
Pelo Capital Líquido:
18.06% (554.33 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUS200 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUS200 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUS200 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.35 AUD
Pior negociação: -18 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +45.81 AUD
Máxima perda consecutiva: -11.59 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
10.41 × 22
Only Index.

Not trade too often.

Min account should be 5k, more is better.

Sem comentários
2025.12.12 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 04:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

