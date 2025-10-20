- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
12 (63.15%)
Negociações com perda:
7 (36.84%)
Melhor negociação:
28.35 AUD
Pior negociação:
-18.01 AUD
Lucro bruto:
142.64 AUD (7 407 pips)
Perda bruta:
-76.10 AUD (3 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (45.81 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
45.81 AUD (5)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.95
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
3.50 AUD
Lucro médio:
11.89 AUD
Perda média:
-10.87 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.59 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-34.04 AUD (2)
Crescimento mensal:
0.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
34.04 AUD (3.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (34.04 AUD)
Pelo Capital Líquido:
18.06% (554.33 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUS200
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUS200
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUS200
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|10.41 × 22
Only Index.
Not trade too often.
Min account should be 5k, more is better.
Sem comentários
