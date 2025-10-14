- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
18 (40.00%)
Убыточных трейдов:
27 (60.00%)
Лучший трейд:
78.41 USD
Худший трейд:
-51.12 USD
Общая прибыль:
355.93 USD (11 255 pips)
Общий убыток:
-421.67 USD (12 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (56.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
68.83%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.46 USD
Средняя прибыль:
19.77 USD
Средний убыток:
-15.62 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-70.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.51 USD (5)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.68 USD
Максимальная:
166.04 USD (3.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.29% (165.79 USD)
По эквити:
0.66% (33.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
