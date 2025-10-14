СигналыРазделы
Rusmin Nuryadin

Swing FX Trading

Rusmin Nuryadin
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
18 (40.00%)
Убыточных трейдов:
27 (60.00%)
Лучший трейд:
78.41 USD
Худший трейд:
-51.12 USD
Общая прибыль:
355.93 USD (11 255 pips)
Общий убыток:
-421.67 USD (12 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (56.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
68.83%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.46 USD
Средняя прибыль:
19.77 USD
Средний убыток:
-15.62 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-70.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.51 USD (5)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.68 USD
Максимальная:
166.04 USD (3.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.29% (165.79 USD)
По эквити:
0.66% (33.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -66
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +78.41 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +56.28 USD
Макс. убыток в серии: -70.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 06:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 06:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.14 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
