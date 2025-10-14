- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
18 (40.00%)
亏损交易:
27 (60.00%)
最好交易:
78.41 USD
最差交易:
-51.12 USD
毛利:
355.93 USD (11 255 pips)
毛利亏损:
-421.67 USD (12 551 pips)
最大连续赢利:
3 (56.28 USD)
最大连续盈利:
88.25 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
68.83%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.40
长期交易:
20 (44.44%)
短期交易:
25 (55.56%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.46 USD
平均利润:
19.77 USD
平均损失:
-15.62 USD
最大连续失误:
6 (-70.27 USD)
最大连续亏损:
-84.51 USD (5)
每月增长:
0.96%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
119.68 USD
最大值:
166.04 USD (3.29%)
相对跌幅:
结余:
3.29% (165.79 USD)
净值:
0.66% (33.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-66
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-1.3K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +78.41 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +56.28 USD
最大连续亏损: -70.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueGuardian-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
