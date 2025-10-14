SegnaliSezioni
Rusmin Nuryadin

Swing FX Trading

Rusmin Nuryadin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
26.86 USD
Worst Trade:
-51.12 USD
Profitto lordo:
68.37 USD (2 305 pips)
Perdita lorda:
-77.79 USD (2 281 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (54.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.78%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.05 USD
Profitto medio:
13.67 USD
Perdita media:
-19.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.12 USD (1)
Crescita mensile:
-0.18%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.56 USD
Massimale:
51.56 USD (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (51.56 USD)
Per equità:
0.48% (23.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.86 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.66 USD
Massima perdita consecutiva: -12.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueGuardian-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 06:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 06:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.14 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
