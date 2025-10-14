- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
18 (40.00%)
손실 거래:
27 (60.00%)
최고의 거래:
78.41 USD
최악의 거래:
-51.12 USD
총 수익:
355.93 USD (11 255 pips)
총 손실:
-421.67 USD (12 551 pips)
연속 최대 이익:
3 (56.28 USD)
연속 최대 이익:
88.25 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
55.06%
최대 입금량:
3.42%
최근 거래:
28 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
20 (44.44%)
숏(주식차입매도):
25 (55.56%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-1.46 USD
평균 이익:
19.77 USD
평균 손실:
-15.62 USD
연속 최대 손실:
6 (-70.27 USD)
연속 최대 손실:
-84.51 USD (5)
월별 성장률:
0.92%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
119.68 USD
최대한의:
166.04 USD (3.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.29% (165.79 USD)
자본금별:
0.66% (33.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +78.41 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +56.28 USD
연속 최대 손실: -70.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueGuardian-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
10
51%
45
40%
55%
0.84
-1.46
USD
USD
3%
1:30