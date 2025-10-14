SinaisSeções
Rusmin Nuryadin

Swing FX Trading

0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
18 (40.00%)
Negociações com perda:
27 (60.00%)
Melhor negociação:
78.41 USD
Pior negociação:
-51.12 USD
Lucro bruto:
355.93 USD (11 255 pips)
Perda bruta:
-421.67 USD (12 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (56.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
68.83%
Depósito máximo carregado:
3.42%
Último negócio:
21 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
20 (44.44%)
Negociações curtas:
25 (55.56%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.46 USD
Lucro médio:
19.77 USD
Perda média:
-15.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-70.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.51 USD (5)
Crescimento mensal:
0.96%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
119.68 USD
Máximo:
166.04 USD (3.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.29% (165.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.66% (33.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -66
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +78.41 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +56.28 USD
Máxima perda consecutiva: -70.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 04:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 06:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 06:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.14 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
