- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
18 (40.00%)
Negociações com perda:
27 (60.00%)
Melhor negociação:
78.41 USD
Pior negociação:
-51.12 USD
Lucro bruto:
355.93 USD (11 255 pips)
Perda bruta:
-421.67 USD (12 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (56.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
68.83%
Depósito máximo carregado:
3.42%
Último negócio:
21 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
20 (44.44%)
Negociações curtas:
25 (55.56%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.46 USD
Lucro médio:
19.77 USD
Perda média:
-15.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-70.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.51 USD (5)
Crescimento mensal:
0.96%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
119.68 USD
Máximo:
166.04 USD (3.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.29% (165.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.66% (33.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +78.41 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +56.28 USD
Máxima perda consecutiva: -70.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
10
51%
45
40%
69%
0.84
-1.46
USD
USD
3%
1:30