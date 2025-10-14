- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
18 (40.00%)
損失トレード:
27 (60.00%)
ベストトレード:
78.41 USD
最悪のトレード:
-51.12 USD
総利益:
355.93 USD (11 255 pips)
総損失:
-421.67 USD (12 551 pips)
最大連続の勝ち:
3 (56.28 USD)
最大連続利益:
88.25 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
68.83%
最大入金額:
3.42%
最近のトレード:
21 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
20 (44.44%)
短いトレード:
25 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.46 USD
平均利益:
19.77 USD
平均損失:
-15.62 USD
最大連続の負け:
6 (-70.27 USD)
最大連続損失:
-84.51 USD (5)
月間成長:
0.96%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
119.68 USD
最大の:
166.04 USD (3.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.29% (165.79 USD)
エクイティによる:
0.66% (33.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +78.41 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +56.28 USD
最大連続損失: -70.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueGuardian-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
