Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
103 (65.18%)
Убыточных трейдов:
55 (34.81%)
Лучший трейд:
9.78 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
333.89 USD (43 814 pips)
Общий убыток:
-256.21 USD (37 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.87 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
43.30%
Макс. загрузка депозита:
13.53%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
55 (34.81%)
Коротких трейдов:
103 (65.19%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-4.66 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.72 USD (12)
Прирост в месяц:
1.70%
Годовой прогноз:
20.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
115.06 USD (12.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.13% (115.06 USD)
По эквити:
11.83% (94.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|18
|EURNZD.r
|13
|GBPAUD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|GBPCAD.r
|10
|USDAUD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|4
|NZDJPY.r
|3
|CADJPY.r
|3
|USDGBP.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.r
|-39
|CHFJPY.r
|-77
|GBPJPY.r
|33
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-26
|CHFUSD.r
|35
|CADNZD.r
|8
|GBPCAD.r
|29
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|20
|AUDJPY.r
|18
|NZDJPY.r
|25
|CADJPY.r
|5
|USDGBP.r
|15
|GBPUSD.r
|7
|EURCAD.r
|7
|NZDAUD.r
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.r
|-3.4K
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPJPY.r
|3.2K
|EURNZD.r
|797
|GBPAUD.r
|-3.9K
|CHFUSD.r
|3.6K
|CADNZD.r
|1K
|GBPCAD.r
|4K
|USDAUD.r
|1K
|EURAUD.r
|2.5K
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDJPY.r
|3.7K
|CADJPY.r
|774
|USDGBP.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|707
|EURCAD.r
|1K
|NZDAUD.r
|800
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +9.78 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +45.99 USD
Макс. убыток в серии: -100.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
737
USD
USD
17
100%
158
65%
43%
1.30
0.49
USD
USD
14%
1:100