- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
103 (65.18%)
損失トレード:
55 (34.81%)
ベストトレード:
9.78 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
333.89 USD (43 814 pips)
総損失:
-256.21 USD (37 063 pips)
最大連続の勝ち:
14 (45.99 USD)
最大連続利益:
56.87 USD (13)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
43.30%
最大入金額:
13.53%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
55 (34.81%)
短いトレード:
103 (65.19%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-4.66 USD
最大連続の負け:
12 (-100.72 USD)
最大連続損失:
-100.72 USD (12)
月間成長:
1.70%
年間予想:
20.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
115.06 USD (12.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.13% (115.06 USD)
エクイティによる:
11.83% (94.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|18
|EURNZD.r
|13
|GBPAUD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|GBPCAD.r
|10
|USDAUD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|4
|NZDJPY.r
|3
|CADJPY.r
|3
|USDGBP.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.r
|-39
|CHFJPY.r
|-77
|GBPJPY.r
|33
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-26
|CHFUSD.r
|35
|CADNZD.r
|8
|GBPCAD.r
|29
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|20
|AUDJPY.r
|18
|NZDJPY.r
|25
|CADJPY.r
|5
|USDGBP.r
|15
|GBPUSD.r
|7
|EURCAD.r
|7
|NZDAUD.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.r
|-3.4K
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPJPY.r
|3.2K
|EURNZD.r
|797
|GBPAUD.r
|-3.9K
|CHFUSD.r
|3.6K
|CADNZD.r
|1K
|GBPCAD.r
|4K
|USDAUD.r
|1K
|EURAUD.r
|2.5K
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDJPY.r
|3.7K
|CADJPY.r
|774
|USDGBP.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|707
|EURCAD.r
|1K
|NZDAUD.r
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.78 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +45.99 USD
最大連続損失: -100.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
737
USD
USD
17
100%
158
65%
43%
1.30
0.49
USD
USD
14%
1:100