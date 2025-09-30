- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
103 (65.18%)
亏损交易:
55 (34.81%)
最好交易:
9.78 USD
最差交易:
-16.05 USD
毛利:
333.89 USD (43 814 pips)
毛利亏损:
-256.21 USD (37 063 pips)
最大连续赢利:
14 (45.99 USD)
最大连续盈利:
56.87 USD (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
43.30%
最大入金加载:
13.53%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.68
长期交易:
55 (34.81%)
短期交易:
103 (65.19%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-4.66 USD
最大连续失误:
12 (-100.72 USD)
最大连续亏损:
-100.72 USD (12)
每月增长:
1.70%
年度预测:
20.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
115.06 USD (12.72%)
相对跌幅:
结余:
14.13% (115.06 USD)
净值:
11.83% (94.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|18
|EURNZD.r
|13
|GBPAUD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|GBPCAD.r
|10
|USDAUD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|4
|NZDJPY.r
|3
|CADJPY.r
|3
|USDGBP.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.r
|-39
|CHFJPY.r
|-77
|GBPJPY.r
|33
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-26
|CHFUSD.r
|35
|CADNZD.r
|8
|GBPCAD.r
|29
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|20
|AUDJPY.r
|18
|NZDJPY.r
|25
|CADJPY.r
|5
|USDGBP.r
|15
|GBPUSD.r
|7
|EURCAD.r
|7
|NZDAUD.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.r
|-3.4K
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPJPY.r
|3.2K
|EURNZD.r
|797
|GBPAUD.r
|-3.9K
|CHFUSD.r
|3.6K
|CADNZD.r
|1K
|GBPCAD.r
|4K
|USDAUD.r
|1K
|EURAUD.r
|2.5K
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDJPY.r
|3.7K
|CADJPY.r
|774
|USDGBP.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|707
|EURCAD.r
|1K
|NZDAUD.r
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.78 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +45.99 USD
最大连续亏损: -100.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
737
USD
USD
17
100%
158
65%
43%
1.30
0.49
USD
USD
14%
1:100