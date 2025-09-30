- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
103 (65.18%)
Negociações com perda:
55 (34.81%)
Melhor negociação:
9.78 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
333.89 USD (43 814 pips)
Perda bruta:
-256.21 USD (37 063 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (45.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.87 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
43.30%
Depósito máximo carregado:
13.53%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
55 (34.81%)
Negociações curtas:
103 (65.19%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-4.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.72 USD (12)
Crescimento mensal:
1.70%
Previsão anual:
20.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
115.06 USD (12.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.13% (115.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.83% (94.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|18
|EURNZD.r
|13
|GBPAUD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|GBPCAD.r
|10
|USDAUD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|4
|NZDJPY.r
|3
|CADJPY.r
|3
|USDGBP.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.r
|-39
|CHFJPY.r
|-77
|GBPJPY.r
|33
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-26
|CHFUSD.r
|35
|CADNZD.r
|8
|GBPCAD.r
|29
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|20
|AUDJPY.r
|18
|NZDJPY.r
|25
|CADJPY.r
|5
|USDGBP.r
|15
|GBPUSD.r
|7
|EURCAD.r
|7
|NZDAUD.r
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.r
|-3.4K
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPJPY.r
|3.2K
|EURNZD.r
|797
|GBPAUD.r
|-3.9K
|CHFUSD.r
|3.6K
|CADNZD.r
|1K
|GBPCAD.r
|4K
|USDAUD.r
|1K
|EURAUD.r
|2.5K
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDJPY.r
|3.7K
|CADJPY.r
|774
|USDGBP.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|707
|EURCAD.r
|1K
|NZDAUD.r
|800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.78 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +45.99 USD
Máxima perda consecutiva: -100.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
