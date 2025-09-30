- 자본
- 축소
트레이드:
158
이익 거래:
103 (65.18%)
손실 거래:
55 (34.81%)
최고의 거래:
9.78 USD
최악의 거래:
-16.05 USD
총 수익:
333.89 USD (43 814 pips)
총 손실:
-256.21 USD (37 063 pips)
연속 최대 이익:
14 (45.99 USD)
연속 최대 이익:
56.87 USD (13)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
43.30%
최대 입금량:
13.53%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
55 (34.81%)
숏(주식차입매도):
103 (65.19%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-4.66 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.72 USD)
연속 최대 손실:
-100.72 USD (12)
월별 성장률:
1.70%
연간 예측:
20.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
115.06 USD (12.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.13% (115.06 USD)
자본금별:
11.83% (94.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|18
|EURNZD.r
|13
|GBPAUD.r
|13
|CHFUSD.r
|11
|CADNZD.r
|11
|GBPCAD.r
|10
|USDAUD.r
|9
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|4
|NZDJPY.r
|3
|CADJPY.r
|3
|USDGBP.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.r
|-39
|CHFJPY.r
|-77
|GBPJPY.r
|33
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-26
|CHFUSD.r
|35
|CADNZD.r
|8
|GBPCAD.r
|29
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|20
|AUDJPY.r
|18
|NZDJPY.r
|25
|CADJPY.r
|5
|USDGBP.r
|15
|GBPUSD.r
|7
|EURCAD.r
|7
|NZDAUD.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.r
|-3.4K
|CHFJPY.r
|-13K
|GBPJPY.r
|3.2K
|EURNZD.r
|797
|GBPAUD.r
|-3.9K
|CHFUSD.r
|3.6K
|CADNZD.r
|1K
|GBPCAD.r
|4K
|USDAUD.r
|1K
|EURAUD.r
|2.5K
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDJPY.r
|3.7K
|CADJPY.r
|774
|USDGBP.r
|1.2K
|GBPUSD.r
|707
|EURCAD.r
|1K
|NZDAUD.r
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
