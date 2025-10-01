- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
137 (77.40%)
Убыточных трейдов:
40 (22.60%)
Лучший трейд:
26.97 USD
Худший трейд:
-19.93 USD
Общая прибыль:
484.94 USD (39 055 pips)
Общий убыток:
-160.70 USD (16 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (60.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.49 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
3.74%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
16.27
Длинных трейдов:
85 (48.02%)
Коротких трейдов:
92 (51.98%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
3.54 USD
Средний убыток:
-4.02 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.93 USD (1)
Прирост в месяц:
2.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
19.93 USD (0.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.60% (19.99 USD)
По эквити:
13.98% (486.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|62
|AUDCAD+
|57
|NZDCAD+
|32
|USDCAD+
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD+
|119
|AUDCAD+
|98
|NZDCAD+
|56
|USDCAD+
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD+
|4.2K
|AUDCAD+
|9.5K
|NZDCAD+
|4.2K
|USDCAD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.97 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +60.49 USD
Макс. убыток в серии: -19.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
13
100%
177
77%
99%
3.01
1.83
USD
USD
14%
1:500