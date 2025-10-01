- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
137 (77.40%)
Negociações com perda:
40 (22.60%)
Melhor negociação:
26.97 USD
Pior negociação:
-19.93 USD
Lucro bruto:
484.94 USD (39 055 pips)
Perda bruta:
-160.70 USD (16 953 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (60.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.49 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
98.96%
Depósito máximo carregado:
3.84%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
16.27
Negociações longas:
85 (48.02%)
Negociações curtas:
92 (51.98%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-4.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.93 USD (1)
Crescimento mensal:
2.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
19.93 USD (0.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.60% (19.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.32% (567.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|62
|AUDCAD+
|57
|NZDCAD+
|32
|USDCAD+
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD+
|119
|AUDCAD+
|98
|NZDCAD+
|56
|USDCAD+
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD+
|4.2K
|AUDCAD+
|9.5K
|NZDCAD+
|4.2K
|USDCAD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.97 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +60.49 USD
Máxima perda consecutiva: -19.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
13
100%
177
77%
99%
3.01
1.83
USD
USD
16%
1:500