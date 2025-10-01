- 成长
交易:
177
盈利交易:
137 (77.40%)
亏损交易:
40 (22.60%)
最好交易:
26.97 USD
最差交易:
-19.93 USD
毛利:
484.94 USD (39 055 pips)
毛利亏损:
-160.70 USD (16 953 pips)
最大连续赢利:
25 (60.49 USD)
最大连续盈利:
60.49 USD (25)
夏普比率:
0.35
交易活动:
98.96%
最大入金加载:
3.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
4 天
采收率:
16.27
长期交易:
85 (48.02%)
短期交易:
92 (51.98%)
利润因子:
3.02
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
3.54 USD
平均损失:
-4.02 USD
最大连续失误:
1 (-19.93 USD)
最大连续亏损:
-19.93 USD (1)
每月增长:
2.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
19.93 USD (0.60%)
相对跌幅:
结余:
0.60% (19.99 USD)
净值:
13.98% (486.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|62
|AUDCAD+
|57
|NZDCAD+
|32
|USDCAD+
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD+
|119
|AUDCAD+
|98
|NZDCAD+
|56
|USDCAD+
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD+
|4.2K
|AUDCAD+
|9.5K
|NZDCAD+
|4.2K
|USDCAD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.97 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +60.49 USD
最大连续亏损: -19.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
