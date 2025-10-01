- 자본
- 축소
트레이드:
194
이익 거래:
148 (76.28%)
손실 거래:
46 (23.71%)
최고의 거래:
57.93 USD
최악의 거래:
-37.82 USD
총 수익:
612.33 USD (42 542 pips)
총 손실:
-231.66 USD (22 437 pips)
연속 최대 이익:
25 (60.49 USD)
연속 최대 이익:
60.77 USD (3)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
98.96%
최대 입금량:
3.99%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
10.05
롱(주식매수):
95 (48.97%)
숏(주식차입매도):
99 (51.03%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
1.96 USD
평균 이익:
4.14 USD
평균 손실:
-5.04 USD
연속 최대 손실:
1 (-37.82 USD)
연속 최대 손실:
-37.82 USD (1)
월별 성장률:
3.56%
연간 예측:
43.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
37.88 USD (1.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.07% (37.88 USD)
자본금별:
16.32% (567.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|65
|AUDNZD+
|64
|NZDCAD+
|35
|USDCAD+
|30
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|110
|AUDNZD+
|121
|NZDCAD+
|63
|USDCAD+
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|11K
|AUDNZD+
|3.8K
|NZDCAD+
|4.8K
|USDCAD+
|668
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.93 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +60.49 USD
연속 최대 손실: -37.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
14
100%
194
76%
99%
2.64
1.96
USD
USD
16%
1:500