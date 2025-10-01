- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
137 (77.40%)
損失トレード:
40 (22.60%)
ベストトレード:
26.97 USD
最悪のトレード:
-19.93 USD
総利益:
484.94 USD (39 055 pips)
総損失:
-160.70 USD (16 953 pips)
最大連続の勝ち:
25 (60.49 USD)
最大連続利益:
60.49 USD (25)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
98.96%
最大入金額:
3.84%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
16.27
長いトレード:
85 (48.02%)
短いトレード:
92 (51.98%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
3.54 USD
平均損失:
-4.02 USD
最大連続の負け:
1 (-19.93 USD)
最大連続損失:
-19.93 USD (1)
月間成長:
2.92%
年間予想:
35.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
19.93 USD (0.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.60% (19.99 USD)
エクイティによる:
16.32% (567.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|62
|AUDCAD+
|57
|NZDCAD+
|32
|USDCAD+
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD+
|119
|AUDCAD+
|98
|NZDCAD+
|56
|USDCAD+
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD+
|4.2K
|AUDCAD+
|9.5K
|NZDCAD+
|4.2K
|USDCAD+
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.97 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +60.49 USD
最大連続損失: -19.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
13
100%
177
77%
99%
3.01
1.83
USD
USD
16%
1:500