Sio Hong Do Fong

Mult

Sio Hong Do Fong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
4.90 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
17.16 USD (1 764 pips)
Perdita lorda:
-2.28 USD (251 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
20.67
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
7.53
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
0.72 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.72 USD)
Per equità:
0.38% (12.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 6
AUDCAD+ 2
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ 9
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ 955
AUDCAD+ 263
USDCAD+ 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.30 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 09:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
