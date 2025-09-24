- Прирост
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Всего трейдов:
4 746
Прибыльных трейдов:
2 444 (51.49%)
Убыточных трейдов:
2 302 (48.50%)
Лучший трейд:
3 654.60 USD
Худший трейд:
-2 257.56 USD
Общая прибыль:
274 955.38 USD (2 870 279 pips)
Общий убыток:
-247 854.35 USD (2 464 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (8 042.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 020.47 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
76.93%
Макс. загрузка депозита:
94.76%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
157
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
2 721 (57.33%)
Коротких трейдов:
2 025 (42.67%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
5.71 USD
Средняя прибыль:
112.50 USD
Средний убыток:
-107.67 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-7 545.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 207.58 USD (19)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.81%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 149.87 USD
Максимальная:
24 738.33 USD (17.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.18% (24 625.46 USD)
По эквити:
4.62% (5 153.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1906
|NDX
|995
|SP500
|489
|USDJPY
|407
|WS30
|375
|GDAXI
|252
|GBPUSD
|153
|EURUSD
|125
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|9
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|43K
|NDX
|-2.9K
|SP500
|-5.9K
|USDJPY
|2.5K
|WS30
|-1K
|GDAXI
|-5K
|GBPUSD
|-3.3K
|EURUSD
|-466
|EURJPY
|729
|GBPJPY
|-176
|CHFJPY
|224
|CADJPY
|-475
|AUDJPY
|-73
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|458K
|NDX
|-30K
|SP500
|-9.8K
|USDJPY
|13K
|WS30
|-4.1K
|GDAXI
|-10K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|2.5K
|EURJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-287
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.8K
|AUDJPY
|-2.4K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 654.60 USD
Худший трейд: -2 258 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +8 042.44 USD
Макс. убыток в серии: -7 545.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 160
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2398
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
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This has been adjusted to test ultimate breakout portfolio.
Balance DD should be somewhere around 10%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
127K
USD
USD
47
95%
4 746
51%
77%
1.10
5.71
USD
USD
17%
1:200