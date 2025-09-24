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Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex 01
Ukrit Khonglao

Darwinex 01

Ukrit Khonglao
Ukrit Khonglao

Ukrit Khonglao

Hello Forex world
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 746
Прибыльных трейдов:
2 444 (51.49%)
Убыточных трейдов:
2 302 (48.50%)
Лучший трейд:
3 654.60 USD
Худший трейд:
-2 257.56 USD
Общая прибыль:
274 955.38 USD (2 870 279 pips)
Общий убыток:
-247 854.35 USD (2 464 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (8 042.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 020.47 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
76.93%
Макс. загрузка депозита:
94.76%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
157
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
2 721 (57.33%)
Коротких трейдов:
2 025 (42.67%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
5.71 USD
Средняя прибыль:
112.50 USD
Средний убыток:
-107.67 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-7 545.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 207.58 USD (19)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.81%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 149.87 USD
Максимальная:
24 738.33 USD (17.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.18% (24 625.46 USD)
По эквити:
4.62% (5 153.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1906
NDX 995
SP500 489
USDJPY 407
WS30 375
GDAXI 252
GBPUSD 153
EURUSD 125
EURJPY 15
GBPJPY 10
CHFJPY 9
CADJPY 9
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 43K
NDX -2.9K
SP500 -5.9K
USDJPY 2.5K
WS30 -1K
GDAXI -5K
GBPUSD -3.3K
EURUSD -466
EURJPY 729
GBPJPY -176
CHFJPY 224
CADJPY -475
AUDJPY -73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 458K
NDX -30K
SP500 -9.8K
USDJPY 13K
WS30 -4.1K
GDAXI -10K
GBPUSD -14K
EURUSD 2.5K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -287
CHFJPY 1.8K
CADJPY -1.8K
AUDJPY -2.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 654.60 USD
Худший трейд: -2 258 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +8 042.44 USD
Макс. убыток в серии: -7 545.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 160
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.63 × 2398
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
еще 26...
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This has been adjusted to test ultimate breakout portfolio. 

Balance DD should be somewhere around 10% 

Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 21:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.01 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.27 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.24 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.23 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex 01
999 USD в месяц
27%
0
0
USD
127K
USD
47
95%
4 746
51%
77%
1.10
5.71
USD
17%
1:200
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