Ukrit Khonglao

Darwinex 01

Ukrit Khonglao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
39 (67.24%)
Loss Trade:
19 (32.76%)
Best Trade:
2 543.88 USD
Worst Trade:
-250.57 USD
Profitto lordo:
8 659.81 USD (39 491 pips)
Perdita lorda:
-1 477.67 USD (2 641 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 692.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 288.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
65.69%
Massimo carico di deposito:
19.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.62
Long Trade:
42 (72.41%)
Short Trade:
16 (27.59%)
Fattore di profitto:
5.86
Profitto previsto:
123.83 USD
Profitto medio:
222.05 USD
Perdita media:
-77.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-778.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-778.36 USD (5)
Crescita mensile:
7.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.00 USD
Massimale:
942.76 USD (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.88% (947.30 USD)
Per equità:
0.14% (150.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
USDJPY 21
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.1K
USDJPY -968
EURUSD 29
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
USDJPY -516
EURUSD 37
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 543.88 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 692.74 USD
Massima perdita consecutiva: -778.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1524
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 più
testing breakout without variable values for gold
This portfolio has currency pair breakout strategies

Balance DD should be somewhere around 10% 

Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
