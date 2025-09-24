- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
39 (67.24%)
Loss Trade:
19 (32.76%)
Best Trade:
2 543.88 USD
Worst Trade:
-250.57 USD
Profitto lordo:
8 659.81 USD (39 491 pips)
Perdita lorda:
-1 477.67 USD (2 641 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 692.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 288.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
65.69%
Massimo carico di deposito:
19.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.62
Long Trade:
42 (72.41%)
Short Trade:
16 (27.59%)
Fattore di profitto:
5.86
Profitto previsto:
123.83 USD
Profitto medio:
222.05 USD
Perdita media:
-77.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-778.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-778.36 USD (5)
Crescita mensile:
7.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.00 USD
Massimale:
942.76 USD (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.88% (947.30 USD)
Per equità:
0.14% (150.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|21
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.1K
|USDJPY
|-968
|EURUSD
|29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|USDJPY
|-516
|EURUSD
|37
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 543.88 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 692.74 USD
Massima perdita consecutiva: -778.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
testing breakout without variable values for gold
This portfolio has currency pair breakout strategies
Balance DD should be somewhere around 10%
Non ci sono recensioni
