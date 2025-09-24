- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
39 (67.24%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (32.76%)
En iyi işlem:
2 543.88 USD
En kötü işlem:
-250.57 USD
Brüt kâr:
8 659.81 USD (39 491 pips)
Brüt zarar:
-1 477.67 USD (2 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 692.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 288.17 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
65.69%
Maks. mevduat yükü:
19.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.62
Alış işlemleri:
42 (72.41%)
Satış işlemleri:
16 (27.59%)
Kâr faktörü:
5.86
Beklenen getiri:
123.83 USD
Ortalama kâr:
222.05 USD
Ortalama zarar:
-77.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-778.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-778.36 USD (5)
Aylık büyüme:
7.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.00 USD
Maksimum:
942.76 USD (0.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.88% (947.30 USD)
Varlığa göre:
0.14% (150.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|21
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.1K
|USDJPY
|-968
|EURUSD
|29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|USDJPY
|-516
|EURUSD
|37
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 543.88 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 692.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -778.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
testing breakout without variable values for gold
This portfolio has currency pair breakout strategies
Balance DD should be somewhere around 10%
İnceleme yok
